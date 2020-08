Regar las plantas en vacaciones: recomendaciones y consejos

Las vacaciones, sobre todo las de verano, suelen traer de la mano tiempo duros para las plantas que acumulamos en casa. No solo aumentan las temperaturas y desciende el nivel de precipitaciones, sino que nuestra ausencia durante largas temporadas provoca cambios en los tiempos de riego, y esta circunstancia puede suponer daños irreparables si no tomamos medidas antes de la operación salida. No es lo mismo irnos una semana que desaparecer durante un mes, y no siempre podemos pedir a alguien que nos eche una mano. Y tampoco las plantas de casa que las del balcón. En todos estos casos, ¿cómo regar las plantas en vacaciones? ¿Qué sistemas de riego no presenciales podemos encontrar en el mercado y cómo aplicarlos?