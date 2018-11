Condenan a 11 de prisión a un hombre por violar y robar a una camarera

Una vez terminó volvió a amenazarla con matarla para que no le denunciase, aunque, "ante sus ruegos", desistió y antes de irse le dijo que "lo sucedido había ocurrido porque ella le provocaba y no había querido darle un beso".

Para la Sala esto "no resulta creíble" fundamentalmente "por el hecho de que las lesiones que la misma presentaba evidencian una brutal agresión que no es compatible con la versión que sostiene el procesado". Asimismo, añade que "aprovechándose del innegable temor que provocó su actuación" en la chica, le exigió que le diera la recaudación, sin que cesara la violencia, "dejando bien claro que él dominaba la situación".

Actitud violenta del procesado

La Sala apunta también que las lesiones de la víctima "no revelan sino la brutalidad de la acción del procesado que, cegado porque la chica había rechazado sus reiteradas insinuaciones, toma a la fuerza lo que la misma le ha negado, prevaliéndose de su superioridad física y haciéndole ver que si no le causa más daños es porque no quiere, pues no se puede olvidar que llegó a amenazarla de muerte".