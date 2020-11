El conductor de autobús temerario: con el móvil en la mano y sin mirar a la carretera

La carretera por la que circulaba el autobús era de doble sentido, sin arcén. Y él mirando el móvil. No menos de 50 segundos contestando mensajes sin mirar al frente. Viajando a sesenta kilómetros por hora eso son más de ochocientos metros sin prestar la debida atención. Y de forma constante. El trayecto de Jerez de la Frontera a San José del Valle obliga a estar 35 kilómetros con los cincos sentidos al volante y más si la vida de otros dependen de ti. El conductor era responsable de 13. Por eso los pasajeros del autobús no daban crédito. Al final, uno de ellos grabó los hechos e interpusieron de forma anónima una denuncia. "Es un hecho abusivo del móvil", dice la Guardia Civil, "y una conducción temeraria más teniendo en cuenta que estamos ante un conductor profesional. La gente de a pie no da crédito mientras la empresa del conductor no hace comentarios, aunque es evidente que el trabajo de este peligra.