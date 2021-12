La norma regula la custodia compartida de las mascotas en caso de divorcio o separación y estipula que los animales de compañía no pueden ser embargadas o hipotecados , que no sean abandonadas, que no se les cause sufrimiento o dolor, ni se las utilice como herramienta en la violencia de género y que pueda disponerse de ellas por testamento.

Finalmente, la diputada del grupo plural de JxCat-JUNTS, Pilar Calvo, ha asegurado que “los animales no son un bien, nos hacen bien” porque "son miembros de la unidad familiar” y ha defendido que puedan tener derechos aunque no asuman deberes, porque si no habría que preguntarse si “los niños con discapacidad no deberían tener derechos porque no pueden asumir responsabilidades”.