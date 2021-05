¿Viajar este verano?

Sobre viajar en verano Del Val reconoce que se debe restringir los viajes en los que expongamos a otras personas o a nosotros mismos . Viajes de naturaleza, a sitios conocidos, con pocas actividades y viajes en las que no se tenga contacto con personas diferentes. Hacerlo todo al aire libre , guardar la distancia de seguridad y no prescindir de la mascarilla en ningún momento. Serían estos los consejos que se siguen imponiendo estos meses para un disfrute seguro.

¿Limitación de reuniones?

Además, añade Margarita del Val, no hay que olvidar que todavía hay gente de riesgo que no está vacunada . Definitivamente, las reuniones deben ser con poca gente y sin olvidar las medidas básicas.

¿Este verano, nos libraremos de la mascarilla?

Sobre los vacunados ya este verano ¿se pueden reinfectar?

Habiendo pasado la covid, una quinta parte de las personas se puede reinfectar. Eso está calculado. No obstante, la mayoría no se entera porque lo pasan sin síntomas.

Respecto a la vacuna, no está claro cuantas personas vacunadas se pueden infectar pero sí se pueden infectar. No obstante, no hay números pero sí está claro que se les diagnostica mucho menos. Aparentemente, parece que hay pocos casos de gente que se infecte vacunada pero el problema es que pueden contagiar. Están seguros para sí mismos, no para los demás. Habrá todavía que cuantificarlo. En todos los países, se infradiagnostica a los vacunados y esto es importante.