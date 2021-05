Los expertos alertan del exceso de optimismo cuando la situación aún es de riesgo

Suspensión del estado de alarma

Incremento de casos en los jóvenes

Domingo cree que "de momento los casos de aumento que se han registrado, no están relacionados con estas conductas porque no ha pasado el plazo suficiente para notar el impacto", y, concluye que "en 10 días probablemente notemos un pequeño repunte".

Según Peiró, si antes nos preocupaba que los jóvenes no contagiaran a los mayores para que no hubiera casos graves, "ahora nos tocará preocuparnos de que los mayores no contagien a los jóvenes para no incrementar la transmisión".