Sea como sea, si esto ocurre en la playa lo primero de todo es mantener la calma y no culparse. El tiempo es oro cuando se trata de encontrar a un niño y por tanto perderlo en lamentarse no ayudará. Pide a todos tus acompañantes, que lo conocen y podrán reconocerlo, que te echen un cable para encontrarlo, incluso puedes acercarte al socorrista para que te ayude.

Lo más seguro es que él mismo se dé cuenta de que se ha perdido en algún momento y te lo encuentres llorando, por lo que, cuando le encuentre, deberás tranquilizarle en vez de reñirle. Cuando se calme será un buen momento para explicarle que no debe alejarse de ti. Eso sí, procura no meterle miedo. No le digas que alguien se lo puede llevar porque no sabes de qué manera le puede influir.