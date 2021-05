Playa de Cofete

¡Empezamos con las de España! El primer lugar del ránking está en Fuerteventura, islas Canarias. La playa de Cofete es, según los usuarios de Tripadvisor, una joya paisajística con un entorno prácticamente virgen, escondida entre las montañas de la península de Jandía. Se encuentra en un parque natural y, eso sí, no tiene fácil acceso. Si estás decidido a visitarla prepara la excursión antes de lanzarte a la aventura.

Playa de La Concha

Playa de Falésia

Una que nos queda muy cerca a los españoles es la playa de Falésia, en Portugal. Es sin duda una de las bellas del Algarve, en el sur del país, y ofrece no solo una vista espectacular sino también recovecos muy fotogénicos como las grutas y acantilados que esculpen las montañas que la enmarcan en la ‘Albufeira’. Si te tumbas mirando a la playa, dejarás atrás una increíble pared de roca rojiza plagada de vegetación, mientras que al contrario dejarás a tu espalda un mar azul de aguas relucientes. No obstante, te recomendamos viajar fuera de la temporada alta.

Playa de Elafonisi y Bahía de Balos

Creta, la isla más grande de Grecia, es uno de los mayores tesoros del Mediterráneo. Los viajeros de Tripadvisor se decantan por dos enclaves en particular de Creta: la playa de Elafonisi y la bahía de Balos. Podrás encontrar ambas en la costa occidental de la isla, que baña un cristalino Mar Egeo. Quienes la han visitado aconsejan probar la comida que Creta tiene que ofrecer y disfrutar de cada puesta de sol. Además, muy cerca está la encantadora ciudad de Chania, con un puerto veneciano del siglo XIV y calles estrechas que por la noche se llenan de vida.

Isola dei Conigli

Whitehaven Beach

Playa Santa María

Y de Australia… A la otra punta del mundo: ¡México! Allí se encuentra, en Baja California, la playa Santa María, una de las más espectaculares de todo el continente americano sin duda. Es un paraíso para buceadores, puesto que la Bahía de Santa María es además un santuario marino protegido, por lo que no es difícil ver todo tipo de animales cerca de la superficie del mar, y multitud de especies de aves sobrevolando las olas.

Baia do Sancho

La Baia do Sancho es la preferida de mucho enamorados del mar. En esta bahía se encuentra la playa Sancho, la mejor calificada por los viajeros, entre formaciones volcánicas como el imponente Morro de Pico y preciosas islas vírgenes que emergen desde el mar, plagadas de vegetación. Tanto la playa de Sancho como la colindante, en Baía dos Porcos, son escarpadas y difíciles de acceder, pero el trayecto merece la pena. Al llegar, una de las primeras cosas que llaman la atención son las dos cascadas que descienden de los empinados acantilados hasta el mar.

Grace Bay Beach

St. Pete Beach

Turquoise Bay

La costa de Australia occidental, donde se encuentra Turquoise Bay, es perfecta para relajarse, nadar o practicar esnórquel. Cuando las corrientes no son muy fuertes, es recomendable sumergirse ente los arrecifes poblados por una amplia diversidad de especies. La zona cuenta con múltiples resorts cerca de la playa donde alojarse y empresas que ofrecen clases de buceo para principiantes, puesto que la zona tiene sus riesgos si nunca antes te has adentrado en el mar.

Eagle Beach

Eagle Beach siempre figura entre las mejores playas del mundo. Está en Aruba, una pequeña isla del Caribe holandés frente al litoral de Venezuela. Los vientos alisios acarician constantemente las costas de clima generalmente cálido y seco de esta región, por lo que el bochorno no suele ser un problema para sus visitantes. Por sus orígenes, la isla tiene una mezcla de idiomas y culturas muy curiosa, también de gastronomía, qué la convierten en un enclave muy interesante.

Ka'anapali Beach

Hawái es una delicia, y la playa de Ka'anapali en particular es un tesoro obligado. Esté en Maui, a aproximadamente 50 minutos del Aeropuerto de Kahului. Es famosa por sus complejos turísticos hechos para el confort del visitante, y sus playas de arena blanca y agua azul brillante. Con un poco de suerte puede verse alguna ballena (también cuenta con un ‘museo ballenero’) y gastronomía de alto nivel, con productos locales muy sabrosos. No es el destino más barato, pero merece la pena.

Baía dos Golfinhos

Si te gustan los delfines y te gusta Brasil entonces tu playa está en Baía dos Golfinhos. ¡Eso sí! Planea bien tu viaje porque uno de los motivos que la hacen única en el mundo es su complicadísimo acceso. Solo podrás llegar a la playa de la bahía cuando la marea sea baja dese la playa de Madeiro o Praia do Centro.

Varadero Beach

Varadero también es conocida como Playa Azul en Cuba. Es una de las zonas más turísticas y por tanto es recomendable planear un viaje a esta zona cuando sea temporada baja (no sin antes echar un ojo a las fechas más activas de la temporada de huracanes en el Caribe). Está bastante cerca de La Habana, por lo que te recomendamos pasar al menos un día completo disfrutando de la brisa de Varadero antes de volver a la ciudad.

Maho Bay Beach

Se encuentra en St. John, una de las islas vírgenes de los Estados Unidos que se encuentran en el límite entre Caribe y el Atlántico abierto. No hay nada mejor que la sombra de sus enormes cocoteros y sus atardeceres imponentes para sentirse en el paraíso. Da igual si viajas en pareja, con niños o con amigos. Se trata de una playa de fácil acceso con varios hoteles donde alojarse cerca y aguas poco profundas cerca de la orilla. Entre los animales que podrás ver si prestas atención están las tortugas, las rayas y peces de todos los colores. Aunque, ¡ten cuidado! Si un animal no te suena podría ser venenoso, da igual si es muy mono (esos pueden ser los peores).

Seven Mile Beach

Las islas Caimán presumen de su imponente Seven Mile Beach, entre las mejores del mundo en varios rankings. Y no es de extrañar. Cuenta con un extenso paseo marítimo paralelo a su arena infinita, donde residentes y turistas se echan a broncearse. Y lo mejor de todo es que, por mucho que se llene, es difícil que te agobies entre multitudes porque es tan larga que suele quedar espacio suficiente entre toallas.

Playa Norte

Bavaro Beach

Bournemouth Beach

Quizá te pille por sorpresa, porque Inglaterra no suele venir a la mente cuando pensamos en playa, pero Bournemouth es uno de los secretos mejor guardados de la costa europea. Asegúrate de ir con buen tiempo y pase entre los acantilados y zigzags de sus muelles y playas. Es una playa ‘pet friendly’, por lo que si viajas con tu perro no tendrás problema para recorrerla de punta a punta. Si por casualidad esta famosa está demasiado llena para tu gusto, además, siempre puedes escaparte a las cercanas playas de Dorset, o la de Poole.

Playa Manuel Antonio

Todo el que ha estado en Costa Rica probablemente se hubiera quedado en Costa Rica el resto de sus días. Una de las joyas de la corona es la playa Manuel Antonio. Se encuentra en el parque nacional del mismo nombre y cuenta con una cantidad indescriptible de especies de fauna y de flora, por tanto si te encanta la naturaleza no hay un sitio más indicado para ti. No obstante, hay que recalcar que por su fama es un enclave muy concurrido en temporada alta, por lo que además cobra la entrada a 16 dólares. No olvides llevar la cartera.