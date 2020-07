Vive cinco días con el cadáver de su hermano sin darse cuenta de que había muerto

Vivió cinco días con el cadáver de su hermano en la misma casa, en Las Rehoyas, Gran Canaria . No se dio cuenta, según explicó a los agentes que se personaron en el domicilio después de que una persona avisara porque hacía días que no podía contactar con el fallecido .

El hombre explicó que había oído toser algunos días atrás a su hermano, pero que no sabía nada, porque entre ellos la relación no era buena. Ante la pregunta de los agentes de si no había notado nada raro o el mal olor por la descomposición del cuerpo este respondió que la habitación tenía una ventana que estaba abierta.