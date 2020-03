Aumenta el número de contagios en las residencias de ancianos

“Nosotros estamos peor que los profesionales sanitarios, no tenemos medidas de prevención. Necesitamos urgentemente que se les haga la prueba a nuestros profesionales porque si no tendremos manos…si no tenemos estas medidas de protección, la gente no podrá venir a trabajar. El 52% de los profesionales se ha dado de baja por teléfono”, explicó Cinta Pascual, presidenta de Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP).