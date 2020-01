La pandemia de coronavirus surgida en Wuhan (China) ha dado pie no solo a numerosos bulos acerca del alcance real de la enfermedad , sino también a teorías conspirativas sobre el supuesto origen provocado del brote , por o scuros motivos económicos o políticos , que carecen de base científica.

Un "complot" de Bill Gates

Lo cierto es que esta patente, la número 10130701, no tiene nada que ver con el brote de Wuhan : El objetivo del Pirbright Institute es usar esa " forma atenuada de coronavirus " como una vacuna para tratar o prevenir enfermedades respiratorias en animales de granja, especialmente pollos.

Según ha precisado la propia institución, Pirbright no trabaja con coronavirus humanos y sus investigadores ni siquiera han desarrollado todavía la vacuna contra infecciones respiratorias en aves para la que solicitaron la patente 10130701.

En realidad, la patente de coronavirus concedida a Pirbright no tiene relación alguna con Gate s. Su fundación es una de las organizaciones que aportan fondos a proyectos del instituto (creado por el Consejo de Investigación de Ciencias Biológicas y Biotecnología del Reino Unido), pero no financia ningún trabajo relacionado con patentes. Únicamente un programa sobre anticuerpos para el ganado.

Un virus inventado por humanos

... o fabricado en un laboratorio

"Desarrollar un virus que produzca una infección nueva, difícilmente controlable, no es tan sencillo ", avisa Pérez Molina.

" No me extrañaría que simplemente fuera un virus mutante ", ha declarado este viernes a la prensa Mojica, quien argumenta que "ya saltaron unas cuantas alarmas desde otro centro de investigación" de EEUU sobre una posible carencia de "requisitos de seguridad" en este laboratorio de investigación de Wuhan "con virus patógenos".

Los virus mutan muchísimo y, cuando no se controlan exactamente, "no sabes dónde" te pueden "atacar; y éste puede ser un caso de estos", explicó este científico de la Universidad española de Alicante, varias veces favorito a los Premios Nobel.

El portador era un murciélago

No obstante, Zhong precisa que el virus no habría llegado directamente a los humanos, sino a través de un animal "intermediario" que por ahora no se ha identificado.