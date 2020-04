Sanidad no tiene constancia de reinfectados por coronavirus en España

Sin embargo, la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, ha señalado que las autoridades sanitarias españolas no tienen "constancia" de reinfección en pacientes que ya se habían curado de la COVID-19 .

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, María José Sierra ha detallado que en España, por el momento, no se ha notificado ninguna situación similar. "No hay constancia de reinfectados. Es un virus nuevo, del que aprendemos día a día. Con los datos que tenemos hasta ahora, no tenemos casos recogidos en los que claramente haya sucedido esto", ha aseguardo.