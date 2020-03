Turistas españoles, atrapados sin poder volver a casa: “Están cerrando todo por el coronavirus y no hay vuelos”

Desesperados por encontrar la forma de volver a casa , muchos españoles llevan días en distintos aeropuertos intentando regresar. “ Están cerrando los hoteles, lo están cerrando todo y no hay vuelos ”, cuenta una afectada por las consecuencias del coronavirus . “ No tenemos sitio ni siquiera donde dormir. Tenemos que quedarnos en el aeropuerto hasta nueva orden”, explica otro ciudadano español desde Filipinas.

El consulado les ha recomendado abandonar el país cuanto antes, pero pocos lo han conseguido. “Es desesperante, gente ha pagado fortunas para poder volar”, subrayan. Y más difícil todavía es salir de las islas. Es el caso de afectadas como Marta y Sara, que no pueden salir de Siargao, y no son las únicas: “Hay un grupo de 52 españoles que están encerrados en un hotel y que no pueden salir porque llegaron aquí después del día 10, y les tienen allí en cuarentena”.