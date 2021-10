En ese debate concreto entra de lleno Suzy Weiss en el medio New York Post , donde directamente titula, amparándose en las entrevistas realizadas a varias mujeres estadounidenses, “’Los humanos son un error’: por qué más mujeres jóvenes se están esterilizando”.

En su publicación, Weiss deja caer que diversos factores como lo que parece una creciente visión desesperanzadora del futuro , la desafección o el miedo a dejar un mundo más duro o casi inhóspito a las generaciones venideras, o incluso el individualismo , entre otros, no solo está condicionando cada vez más a mujeres y hombres a la hora de plantearse tener hijos , sino que, directamente, dice, está haciendo que aumente la cantidad de personas que erradican esa posibilidad.

Buscando el modo de reforzar sus propias palabras, Weiss además saca la calculadora para poner algunos datos sobre la mesa que atañen particularmente a Estados Unidos , donde, sostiene, “los estadounidenses están teniendo menos bebés de los que hemos tenido desde que comenzamos a hacer un seguimiento en la década de 1930 ”, y va más allá, señalando que, en efecto, “cada vez más mujeres” no solo posponen el embarazo o eligen no tener niños, sino que, –indica y reitera–, apuestan por eliminar completamente la posibilidad de que eso ocurra.

Para ello, expone el caso de varias entrevistadas, como Rachel Diamond , una mujer de 31 años, trabajadora en una cafetería cercana a Union Square, en Nueva York, que decidió que quería someterse a la ligadura de las Trompas de Falopio ; Isabel , de 28, quien directamente señala que “es moralmente incorrecto traer un niño al mundo ”, defendiendo que, sea como sea y con independencia de “lo bien que alguien lo tenga, sufrirá”; o Darlene Nickell , también de 31, que se sometió a una ligadura de trompas hace ocho meses y argumenta: “ No quiero desperdiciar mi vida ”, indicando que no lo tuvo fácil en su infancia. “Mi madre fumaba mucha marihuana y mi padre se ausentaba mucho por motivos de trabajo”, cuenta.

“ El mensaje de esta joven cohorte es claro: la vida ya es lo suficientemente agotadora. Y el mundo está destrozado y en llamas. ¿Quién querría traer vida nueva e inocente a una sociedad criminalmente desigual situada en un planeta con niveles del mar en aumento catastrófico?”. Y de ello dice que toda esta tendencia no surgió simplemente de la nada, sino que lleva asociada un cómputo de factores “espirituales, culturales y ambientales que se arremolinan a nuestro alrededor”.

Volviendo a los datos, aunque Weiss no aporta números en lo relativo a las estadísticas de cuántas mujeres u hombres se someten a la esterilización, ni en lo relativo meramente a Estados Unidos, sí que deja algunas cifras con las que busca la reflexión: “Según una nueva encuesta, el 39% de los miembros de la Generación Z dudan en procrear por temor al apocalipsis climático”. “Un estudio representativo a nivel nacional de adultos en Michigan encontró que más de una cuarta parte de los adultos no tienen hijos por elección. Y una nueva investigación del Institute of Family Studies encontró que el deseo de tener un hijo entre los adultos disminuyó en un 17% desde el inicio de la pandemia”.