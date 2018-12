Según la versión del consistorio almonteño, los hechos no tuvieron lugar en 2017 si no un año antes, en 2016. Sorprendentemente los agentes locales, según esa versión, fueron al puesto de la Guardia Civil con el cuchillo pero nadie se hizo cargo del arma porque fue el guardia de puerta el que dijo que ahí no investigaban nada referente a un cuchillo. Según su versión con las mismas se marcharon y ya no dijeron nada a nadie. La respuesta del agente de la guardia civil es ilógica pero el Ayuntamiento insiste en su tesis y traslada a la Benemérita la responsabilidad sobre el cuchillo. En el informe dan datos concretos de las personas a las que se refieren y que según ellos tuvieron conocimiento del hallazgo.