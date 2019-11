Investigan la muerte de un hombre durante una sesión de quiropraxis en York

La viuda de Lawler ha contado a los medios cómo su esposo estaba en una mesa de tratamiento en un quiropráctico de York, en The Mount, en agosto de 2017 cuando las cosas comenzaron a salir mal. Él comenzó a gritar “Me estás lastimando. Me estás lastimando ". Luego comenzó a gemir y luego dijo:" No puedo sentir mis brazos ".