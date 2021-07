Ayer, a requerimiento del mismo Juzgado, se recibió un informe del responsable de operaciones del buque Ángeles Alvariño en el que se daba exhaustiva cuenta tanto de las labores de búsqueda realizadas hasta la fecha como de la situación en que se encontraban en el momento actual. Dicho informe fue puesto en conocimiento de todas las partes personadas en la causa, indica el Juzgado, que recuerda que las actuaciones comenzaron a raíz de la denuncia interpuesta por la madre de las niñas Anna y Olivia, de 1 y 6 años, después de que su padre no las devolviese a las 21:00 del 27 de abril y le comunicase que no lo volvería a ver jamás ni a él ni a las menores. El 20 de mayo se emitió un mandamiento judicial al IEO con la finalidad de buscar los cuerpos de los tres desaparecidos en una serie de coordenadas expuestas en tal resolución, señala el auto.

Los hallazgos descritos implicaban que la búsqueda realizada por el buque Ángeles Alvariño estaba dando sus frutos y que las zonas de búsqueda que se establecieron inicialmente eran las adecuadas. En el informe emitido ayer por el responsable de operaciones del barco oceanográfico se señala que en torno a la zona de aparición de los biberones se establecieron líneas de búsqueda separadas 5 metros para poder tener la certeza de que en la zona no quedó ningún objeto , por pequeño que fuera. Se buscó también por si aparecía el cinturón de plomos, con el que supuestamente Tomas Gimeno pudo hundirse, pero no pudo hallarse.

Dadas las corrientes en el fondo, según se recoge en el informe, no se puede asegurar que un cuerpo lastrado con un cinturón de buceo no se desplazaría rodando pudiendo llegar a un lugar no determinado y por tanto fuera de la capacidad de búsqueda de la que dispone el buque. Continúa señalando el informe que "no teniendo ya nuevas pistas se ha procedido a continuar buscando sobre la línea de deriva. Se han realizado 35 líneas perpendiculares a la misma con una separación de 20 metros. Esto se correspondería con un deriva de 35 minutos pudiéndose asegurar al 100 % que el cuerpo no se encuentra en esta zona. Ya se han cubierto 700 metros de la deriva".