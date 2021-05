Custodia compartida de animales: los jueces ya la reconocen

Hace pocos días conocimos una buena noticia para todas aquellas parejas (y para sus mascotas) que, debido a un proceso de divorcio o separación, se ven en la tesitura de decidir qué hacer con sus animales de compañía una vez rota la relación. Y es que, en los casos en que no existe acuerdo entre las partes, legalmente puede resultar complejo hablar de custodia cuando se trata de animales: nuestro Código Civil sigue considerando a los animales como ‘bienes muebles’, con todas las connotaciones legales que ello implica. Afortunadamente, el Gobierno ha desempolvado un proyecto de reforma del Código Civil que podría solución a este hecho. Pero los jueces en España van, en ocasiones, un paso por delante y, al menos desde 2019, ya existen sentencias que reconocen la custodia compartida de mascotas.

Hacia la custodia compartida de animales: algunos jueces ya la reconocen

Aunque parezca obvio, esta reforma lleva reclamándose desde hace años y, por unos motivos u otros, no ha llegado a ver la luz aún. Sin ir más lejos, en diciembre de 2017 los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad la tramitación de un proyecto de ley similar, que decayó y que, debido al adelanto electoral de 2019, acabó guardado en un cajón.

Pero esto no significa que los jueces no se hayan adelantado al Legislador : tal y como recuerda la abogada Elena Crespo Lorenzo , especializada en Derecho de Familia y en conflictos relacionados con el régimen de custodia, ya existen sentencias que, al menos desde 2019, hacen referencia a la posibilidad de establecer un régimen de custodia para las mascotas, si bien partiendo de las limitaciones del actual Código Civil.

Así, asegura Crespo, "adelantándose a la reforma del Código Civil, el juez asegura que los animales no son cosas, sino seres dotados de sensibilidad, lo que implica que en determinados aspectos no se aplique supletoriamente el régimen jurídico de las cosas, sino que se ha de respetar su cualidad de ser sensible".