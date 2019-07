Continúa la búsqueda de Dana Leonte: el hermano de la joven sospecha de su novio Sergio

“Yo nunca he dicho el nombre de Sergio, nunca. Quepero no lo voy a decir por la televisión. Yo lo que veo es que empieza con tonterías: que si el prestamista, que si el Guardia Civil, o Almería o Rumanía. Si te ha llamado y te ha dicho que va para Rumanía, ¿por qué vas y lo denuncias por desaparición?”, ha afirmado su hermano Florín a Ya es mediodía.

Sergio, en cambio, siempre se ha defendido. “Que miren lo que quieran”, decía la mañana del pasado 27 de junio, cuando se dirigía a su puesto de trabajo. “Ayer estuve con cuatro tíos en una habitación obligándome a confesar. Pero no me van a intimidar, porque yo no he sido. Estoy muy tranquilo”, finalizaba. El hombre ha defendido en todo momento que la mujer huyó voluntariamente.