El emotivo homenaje que Dani Martín ha rendido a una joven de 17 años fallecida de cáncer: "Buen viaje"

María Fernández, referente en las redes con su lucha contra el cáncer

"Hoy me ha tocado a mi, la vida ha decidido que os tengo que cuidar desde arriba, eso haré. La vida me ha regalado personas, momentos y lugares maravillosos, este es el recuerdo más preciado que me llevo allá donde vaya. Se me ha hecho corta, porque con tan solo 17 años, la vida me ha obligado a despedirme de vosotros, pero no me quiero despedir sin pediros un favor. Cuidar de mi familia, y disfrutar la vida por mi y por todos los que se han ido antes de tiempo", compartía con todos sus seguidores.