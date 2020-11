El actor David Arquette recuerda el combate que casi le cuesta la vida: "Me apuñalaron en el cuello"

Así lo revela el actor de sagas como ‘Scream’ al 'Daily Star’ , tras protagonizar el documental, ‘You cannot kill David Arquette’ (en español, 'No puedes matar a David Arquette'), que repasa su cambio de vida . Cuenta que, tras pasar por varias depresiones y por la adicción al alcohol, decidió entregarse a la lucha libre.

“Casi me cuesta la vida. Estaba muy por encima de mi cabeza. Estuve al borde de la muerte, me golpeó el músculo del cuello”, recuerda el luchador, que detalla que “hice algo en el ring que no estaba planeado, se fue de las manos y tiré de las piernas del otro chico, lo que provocó que me apuñalaran en el cuello".