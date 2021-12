Denuncia la desaparición de sus hijos adolescentes después de que la madre se negara a vacunarlos en Sevilla

Un hombre ha denunciado la sustracción de sus hijos, de 12 y 14 años , por parte de la madre en Sevilla . La mujer se niega a vacunarlos contra el coronavirus y desde hace dos meses nadie sabe dónde están los adolescentes, que no van a clase ni cogen el teléfono. Constan como desaparecidos desde el pasado viernes.

Los padres de los menores estaban inmersos en un pleito judicial por la custodia . Inicialmente la tenían compartida pero la madre pidió al juez en noviembre que se la diera a ella en exclusiva cuando decidió no vacunarles contra el covid, ni completar la cartilla de vacunación, según informa El Diario de Sevilla .

El padre cuenta que desde noviembre los menores no van a clase y que estaban viviendo en Jerez de la Frontera, donde reside la pareja de la madre. Sin embargo, ahora desconoce el paradero de sus hijos, de 12 y 14 años. Ni ellos, ni la madre atienden a sus llamadas.

El juez determinó que la patria potestad de los menores en cuanto a las vacunas era del padre. Eso le permitía a él llevar a sus hijos a vacunar, aunque ella no estuviera de acuerdo. En ese momento, ella le hizo saber a través de su abogado que los menores dejarían de ir a clase y que no se los entregaría cuando le correspondieran. Desde noviembre, los niños no van al centro escolar.