Dos denuncias contra el Hospital La Fe tras la carta del horror de una enfermera

Una de las denuncias es la que presentó el pasado sábado el PP en el Juzgado de Guardia de Incidencias, a raíz de una información publicada este fin de semana por 'El Español' con las quejas incluidas en una carta anónima de una enfermera sobre la situación de los pacientes, derivados a este centro desde el hospital de campaña, desalojado por las fuertes rachas de viento. En dicha información había declaraciones como estas: "El paciente ha acabado en el suelo muerto y ni nosotros sabíamos cuánto tiempo había estado así. Tengo pacientes que me han pedido que los matara, porque no podían soportar estar en esas condiciones. Una gran parte de ellos están atados. La justificación es que están desorientados, se quitan la vía y no damos abasto. Pero ¿Hay algo más inhumano y desolador que sujetar a una persona de las muñecas?”. "Claro que inmovilizamos a pacientes. Es durísimo, pero a veces es la única solución cuando están fuera de sí y se arrancan las vías”, declaraba una de las enfermeras a El Español.