El duro momento de perderlo todo: los vecinos desalojados en Badalona no volverán a entrar en sus pisos

"Para la seguridad de los vecinos y vecinas no queda otra que derrumbar este edificio", y ha adelantado que trabajan con la oferta de dos empresas para establecer cómo se hará el derrumbamiento, para el que no ha concretado una fecha.

Los vecinos se quedarán sin todos sus objetos de valor

Sobre las personas que fueron desalojadas de sus viviendas, Pastor ha defendido que el consistorio les está protegiendo y ha aclarado que las familias no podrán entrar a recoger sus pertenencias antes de que se derrumbe el edificio. Los vecinos no dan crédito, todas sus cosas de valor, enseres personales y recuerdos están entre esas paredes. De hecho, algunos no abandonan los alrededores de sus casas por si existiera la más mínima oportunidad de subir a por sus objetos y a por su documentación que no pudieron coger antes de ser evacuados.