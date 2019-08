“Cuando me sacaron de allí, el fuego estaba en la puerta": Casi un millar de desalojados en Gran Canarias

Los bomberos trabajan sin descanso contra el. Las llamas están contenidas pero no controladas y esta noche se han producido. Hasta ahora han ardido más de mil hectáreas y hay un detenido.

"Sabemos que no podemos subir y esperamos que todo esté bien por ahí", nos comenta una afectada muy tranquila. Pero no tiene el mismo sentimiento otro vecino que se vio casi acorralado por las llamas. “Cuando me sacaron de allí, el fuego estaba delante mismo de la puerta". El hombre muestra su agradecimiento al voluntario de Cruz Roja que le da una manta.