Desaparición de Anna y Olivia: inspeccionan un velero en Cabo Verde procedente de Canarias

Continúan abiertas todas las hipótesis tras la desaparición de las dos niñas canarias, Anna y Olivia , a las que su padre, Tomás Gimeno, no devolvió a la madre cuando el pasado 27 de abril . Lo último que se sabe es que la Policía de Cabo verde ha registrado un velero atracado allí --a unas 800 millas-- que procedía de la zona de Tenerife donde apareció la lancha del padre de las niñas a la deriva, en el puerto de Güimar.

La hipótesis de la huida en barco a Cabo Verde

Al parecer, el velero desactivó el GPS y no hizo ninguna solicitud para atracar. Además, no hay que olvidar que con un velero de 14 metros de eslora como el de Tomás se puede dar la vuelta al mundo y legalmente no tiene por qué tener ningún dispositivo de identificación, de rastreo.