Tres de cada cuatro españolas desea tener al menos dos hijos: las razones por las que no lo cumplen

La mayor parte de las mujeres menores de 35 años todavía espera tener más hijos. En torno al 44% de ellas declaran que esa mentalidad de tengo tiempo y dejarlo para más adelante es una de las razones por las que no han tenido más hijos. A partir de los 35 años aparecen esos muros en los que no se pensó antes: las razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral y las económicas se cruzan en el camino para ser madre.

Esa mentalidad de "yo hijos nunca" va cambiando a tenor de la encuesta del INE con la edad. El porcentaje de mujeres que no desea tener hijos disminuye según aumenta la edad. Así, el 27,0% de las menores de 25 años no quiere tenerlos, frente al 16,7% de las que tienen entre 25 y 29 años. Y apenas una de cada 10 mujeres mayores de 30 años no desea tener hijos. No hay grandes diferencias entre el número de hijos deseado por hombres y mujeres. La mayor discrepancia se da en los porcentajes de hombres que desean tener tres hijos, que son inferiores a los de las mujeres.