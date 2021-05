"Di la verdad asesino, nos has destrozado la vida": el desgarrador grito de la hermana de Manuela Chavero

Manuela Chavero desapareció en extrañas circunstancias en julio de 2016. La noche del 4 de julio de 2016 se le perdió la pista después de estar con una amiga, la última persona que la vio, y regresar a su casa en la Urbanización La Noria, donde no se la volvió a ver. Sus allegados no encontraron nada forzado en la vivienda. Las luces estaban encendidas y su cartera y su móvil sobre la mesilla. Esas fueron las únicas pistas que dejó antes de desaparecer. Tenía dos hijos, quienes en el momento de su desaparición se encontraban con su expareja.

La reconstrucción, solicitada por la Fiscalía y por la acusación particular que representa a la familia de Manuela, ha comenzado en torno a las nueve de la mañana con la entrada de Eugenio, de 28 años, en su domicilio, donde él declaró que la mujer perdió la vida de forma accidental. Un poco antes, el detenido, tras desplazarse allí desde el centro penitenciario de Badajoz, donde está ingresado desde septiembre, ha sido increpado por la hermana de Manuela , Emilia Chavero, que se ha trasladado desde Sevilla para presenciar la reconstrucción junto a su abogada. Y en la reconstrucción ha estallado la rabia y el dolor. Eugenio llegaba al pueblo fuertemente custodiado. Le quitan las esposas y entra en su casa para aclarar las contradicciones de su versión. Eugenio cuenta que discutieron por una cuna que le había prestado. Dice que tras un forcejeo ella se cayó y se golpeó. Eugenio sacó el cadáver y lo metió en el maletero del coche para llevarlo a la finca y allí enterró su cuerpo utilizando una excavadora. La versión de Eugenio no cuadra con los análisis forenses, los golpes y los datos que posee la comitiva judicial.

La hermana de la víctima al ver al asesino de su hermana no ha podido contener la rabia porque está convencida de que sigue mintiendo: "¡Cuenta la verdad!". La mujer continua con gritos desgarradores: "¡Nos has destrozado la vida, asesino!". Emilia descarga toda su ira: "Tu pueblo no te quiere". La mujer quiere respuestas: "Por qué has hecho eso". La hermana de Manuela continúa destrozada: "Eres un canalla". Emilia expresa su sufrimiento: "Le has destrozado la vida a sus hijos y a sus padres". Mientras trasladan al asesino de vuelta a la furgoneta, la hermana de la víctima le lanza un directo mensaje: "¡Lo vas a pagar, aunque tenga que ir a la cárcel!".