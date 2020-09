Termina el calvario para los dos sospechosos del crimen de Manuela Chavero: "Ahora respiro tranquilo"

Ahora que Eugenio, vecino de esta mujer, ha confesado que fue el culpable de su muerte, no podemos evitar pensar en las personas que han estado señaladas durante estos años. El primer nombre que apareció en la lista de los sospechosos fue su exmarido, con el que estaba en trámites de separación, pero tenía una coartada. Dos años después, se abría otro camino en la investigación y todo apuntaba a un chico de 21 años de Monasterio, el pueblo donde vivía Manuela, que tenía relación con ella y que había sido el último en enviarse un WhatsApp con la víctima: "¿Nos vemos esta noche?, preguntaba ella, "No puedo, me duele la rodilla" contestó él. Declaró en varias ocasiones ante la justicia, registraron sus coches y aunque no había pruebas contra él para muchos era el sospechoso de esta historia.