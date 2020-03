Los despachos de abogados se preparan para un aluvión de demandas por la gestión de la pandemia de coronavirus

Pero las demandas contra el Estado por su responsabilidad patrimonial podrán ser presentadas por cualquier persona, empresa o administración que pueda demostrar haber sufrido un perjuicio por las decisiones adoptadas por la Administración. Para David Díaz Villasante , abogado de Lawyou especializado en esta rama, " hay tanto daño y de tanta categoría y de tanta calidad desde el punto de vista económico o de salud que los afectados son miles". Algo que justificaría no solo recurrir a la jurisdicción administrativa sino también a la penal .

"El Estado no podrá decir que no lo sabía"

La magnitud de la pandemia de COVID-19 ha desbordado a la Administración a pesar de que estaba avisada de lo que se le venía encima. China e Italia nos precedieron en la primera línea de trinchera de la batalla contra el SARS-CoV-2 y, a pesar de ello no fuimos capaces de prepararnos .

Vilasante cree que por ello la Administración tendrá complicado alegar caso fortuito o fuerza mayor. "El Estado no tiene fácil alegar que la realidad le desbordo, -- afirma este letrado de Lawyou--, porque si hubiésemos sido los primeros en sufrir los primeros casos de coronavirus, sería explicable pero es que cuando las administraciones públicas españolas estaban laxas y tranquilas no solo no se adoptaron medidas de control sino que incluso se incentivaron determinados eventos sociales, en China ya estaban construyendo dos macro hospitales en 10 días y ya tenía decenas de muertos".