Detenidos 3 jóvenes de entre 20 y 25 años como presuntos autores del asesinato de Samuel en A Coruña

La policía sigue tomando declaraciones a más sospechosos de la agresión a Samuel. Ya han declarado 15 personas y tratan de aclarar el papel de cada uno de los participantes en la agresión. Pablo Barrón, su mujer y su amigo Marco han declarado a la policía porque se cruzaron con los que ellos creen que eran los agresores, justo cuando acababan de rematar a Samuel en el suelo. Pablo asegura que por el aspecto “eran latinos”, unos 12 y que no corrían pero andaban deprisa. Se los toparon de frente. Acababa de escuchar un ruido “como cuando se rompe una botella”. Y tras ese sonido, se cruzó con el grupo de “latinos” dice. Cuando llegaron hasta donde estaba Samuel, lo vieron tirado en el suelo. El primero que atendió a Samuel fue Marco que lo consoló; le puso de lado, le dio un masaje cardiaco y evitó que se ahogara. Samuel tenía una herida muy profunda en la cabeza y el cuerpo muy malherido. Los golpes eran evidentes. La autopsia preliminar habla de golpe severo en la cabeza y politraumatismos. Como si fuera su propio hijo le atendió. Mientras, Begoña llamaba a la ambulancia. Pero cuando llegó la primera ambulancia, no estaba medicalizada. Hubo que llamar a una segunda ambulancia que tardaría media hora por lo menos.

Otros testigos vieron desde sus balcones al grupo que daba patadas cuando Samuel estaba en el suelo. Pero la agresión no había comenzado en el lugar donde cayó y se amontonan las flores y las fotografías del joven de 24 años. Samuel fue perseguido por el paseo; 200 metros desde la puerta del pub donde todo empezó. Intentó escapar de la manada que le dio caza y lo golpeó durante todo el recorrido. Las cámaras de tráfico, de la Policía local de A Coruña, de entidades de la zona y de testigos que grabaron, están sirviendo para identificar a cada uno de los agresores. El primer agresor, el que inicia la discusión, está perfectamente identificado por la videollamada que hacía Samuel con dos amigas. Ocurre frente al Andén. Lina estaba con Samuel y salieron de la discoteca para tomar un descanso y llamar a Vanesa, pareja de Lina. En ese momento el agresor pasó con una chica y se encaró con Samuel y Lina, con el pretexto de que dejaran de grabar. Los chicos le dijeron que estaban haciendo una videollamada privada, incluso Vanesa desde su casa, a través del teléfono, le dijo que no estaban grabándole a él. Pero el agresor sin mirar a Lina se encaró con Samuel, le dijo que parara de grabarle insultándole “maricón de mierda”. Dos veces profirió los insultos. Samuel le dijo “maricón de qué” y automáticamente el agresor se abalanzó y comenzó a dar puñetazos a Samuel. Lograron separarlo, pero no paró. Corrió a buscar a sus amigos. Cuando Samuel creía que todo había terminado, le pidió a Lina que le recogiera su móvil; lo había perdido durante la agresión. Fue ahí cuando se quedó solo y llegó el grupo. Comenzaron las carreras, cruzó la calle. Le persiguieron. Le golpearon durante el recorrido. Lina detrás intentó llegar a tiempo. Pero cuando alcanzó a Samuel ya estaba en el suelo moribundo. Algunos testigos escucharon los insultos homófobos mientras Samuel recibía una brutal paliza. Pero la policía en principio y con los datos que ha obtenido hasta ahora, cree que no fueron a por él por ser gay y que no es un delito de odio.