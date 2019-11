Instagram, el gran agujero negro de las 'princesas' con trastornos alimenticios

'Mía', 'Alisa', 'Ana' o 'Princesa, los nombres que dan miedo

La red social de Instagram, una de las redes sociales más populares entre los jóvenes y adolescentes, está demostrado que genera gran insatisfacción corporal, "algo que en una persona vulnerable acelera el proceso del trastorno de la conducta alimentaria", asegura la psicóloga María del Mar Herrero, "tengo personas en consulta que les he animado a que lo desinstale, porque me lo cuentan, me cuentan 'es que no puedo evitarlo, empiezo a verlo y cada vez me siento peor con mi cuerpo, empiezo a compararme con este, con este, además es que fíjate que bien comen y qué cuerpo tienen'. La insatisfacción corporal llega por ahí"