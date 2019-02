“Prefiero estar así y no como 4 años atrás”: El testimonio de una chica que superó la anorexia

Con 13 años, los padres de Delfina Carle la llevaron al médico a un supuesto control rutinario y no la dejaron salir del hospital. Era el año 2015. “Me dijeron que no me podían dejar marchar con tan poco peso, ni si quiera podía andar, iba en silla de ruedas”, ha explicado la adolescente de Daireaux, Argentina, en declaraciones recogidas por Todonoticias.