El día 21 de julio se celebra el Día Internacional del Perro , si bien no está muy claro cuál es el origen de esta fecha concreta. Parece ser que podría tener que ver con el hecho de que, durante el verano, aumentan los casos de abandono de perros y otras mascotas: así, colocar esta fecha durante el verano podría ayudar a concienciar sobre esta mala práctica que, cada año, llevan a cabo cientos de españoles.

En algunos países (no es el caso de España) existen días nacionales propios dedicados a esta y a otras mascotas pero, en nuestro caso, nos sumamos a esta jornada marcada en el calendario mundial. Se trata de una manera de homenajear a nuestro más fiel amigo, y también de poner el acento en aquellas prácticas y actitudes que perjudican a nuestras mascotas.

Entre otras cosas, cabe preguntarse por qué se produce el abandono de animales y, en concreto, por qué las personas abandonan más a sus perros durante el verano. Lo cierto es que no existe una respuesta clara o única a esta pregunta. Eso sí, lógicamente, la llegada de las vacaciones de verano tiene mucho que ver, dado que solemos ausentarnos de casa durante largo tiempo y determinadas personas eligen no hacernos a la responsabilidad adquirida con sus mascotas y dejarlas de lado antes de viajar. Aun así, según el último estudio de la Fundación Affinity 'Él nunca lo haría' sobre abandono de animales, las vacaciones son uno de los motivos menos alegados como razón de abandono, con un 1,2 por ciento.