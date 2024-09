Festival San Sebastián 2024: histórico de Conchas de Oro

La Concha de Oro no solo representa un reconocimiento a la excelencia artística, sino que también puede ser un importante trampolín para las películas galardonadas y sus creadores. Ganar este premio puede abrir puertas a nivel internacional, facilitando la distribución y el reconocimiento de las películas en otros festivales y mercados cinematográficos.

Por ejemplo, la victoria de "The Disaster Artist" de James Franco en 2017 ayudó a consolidar la reputación de la película a nivel mundial, llevando su historia y su peculiar enfoque a un público más amplio. Del mismo modo, películas como "Entre dos Aguas" de Isaki Lacuesta (2018) y "Pacificado" de Paxton Winters (2019) encontraron un mayor eco en la industria y entre la crítica tras su paso por San Sebastián.

Durante los años 2000, el festival mostró una apertura hacia las cinematografías más diversas, premiando películas de distintos orígenes y estilos. Por ejemplo, "Mondays in the Sun" de Fernando León de Aranoa (2002) exploró la vida de los desempleados en España, mientras que "Turtles Can Fly" de Bahman Ghobadi (2004) ofreció una mirada a la vida en la frontera entre Irak y Turquía.