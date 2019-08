Una dieta basada en alimentos de origen vegetal mejora la salud cardíaca

Comer de forma saludable, eliminando el exceso de carne, no solo beneficia al medio ambiente. También podría estar relacionado con una mejor salud cardíaca y un menor riesgo de morir de un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular u otra enfermedad cardiovascular, así lo refleja la nueva investigación publicada por ‘Journal of the American Heart Association’, una revista de la Asociación Americana del Corazón que ha realizado un estudio sobre la alimentación.