El 26 de junio ya no será obligatorio el uso de mascarillas en el exterior , una medida decretada inicialmente en mayo de 2020 si no era posible mantener una distancia mínima de dos metros para contener el coronavirus . Según pasaron los días, comunidades y Gobierno fueron endureciendo esta medida para imponer su uso incluso si se respetaban los 1,5 metros de seguridad ante el repunte de contagios de covid-19.

"Este será el último fin de semana con mascarillas en los exteriores porque el próximo 26 de junio ya no las llevaremos en espacios libres ", dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , el viernes. Anunciaba así que la próxima semana habrá un Consejo de Ministros extraordinario en el que se decidirá que la mascarilla deje de ser obligatoria en espacios al aire libre. "Nuestras calles, nuestros rostros, empezarán a recuperar en los próximos días su aspecto normal", dijo.

La nueva ley que pone fin al uso de mascarillas en exteriores

No obstante, no hay más datos sobre esta reforma normativa más allá de lo señalado por el presidente del Ejecutivo. Se desconoce si habrá o no excepciones a la norma tal y como ya ocurrió en 2020.