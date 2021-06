Los expertos divididos ante el adiós a la mascarilla: llevarla en el bolsillo no será mala idea

Pero ¿cómo va a ser exactamente la medida? Los expertos discrepan

César Carballo considera que habría sido mejor haber tenido un poco más de paciencia. "A mi me hubiera gustado el haber tenido un poquito más de paciencia, la gente está aceptando muy bien las mascarillas, y habrían aceptado llevarla un mes más sin duda". No le falta razón porque siete de cada diez españoles no se va a quitar la mascarilla próximamente. Los expertos recomiendan que en los casos en los que no se pueda mantener la distancia que se pongan la mascarilla.