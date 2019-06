Pasar dos horas en la naturaleza mejora significativamente la salud, según un estudio

El hallazgo se basa en entrevistas con 20.000 personas en Inglaterra sobre su actividad en la semana anterior. De los que pasaron poco o nada de tiempo en la naturaleza, una cuarta parte reportó mala salud y casi la mitad dijo que no estaba satisfecha con su vida, una medida estándar de bienestar. En contraste, solo una séptima parte de los que pasaron al menos dos horas en la naturaleza dijeron que su salud era mala , mientras que una tercera parte no estaba satisfecha con su vida.

"Lo que realmente nos sorprendió fue que esto era cierto para casi todos los grupos en los que pudiéramos pensar", declaró en 'The Guardian' el doctor Mathew White, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter, quien dirigió el estudio., dijo.

También se aplicó a aquellos con enfermedades y discapacidades a largo plazo, dijo White. "Así que salir en la naturaleza parecía ser bueno para casi todos. No tiene que ser un ejercicio físico, podría ser simplemente sentarse en un banco ". Los investigadores también se sorprendieron de que no importaba si las dos horas en la naturaleza se tomaban de una vez o en una serie de visitas más cortas , o si las personas iban a un parque urbano, bosques o la playa.

La tranquilidad parece ser la clave del beneficio de los entornos naturales

La investigación utilizó datos de una encuesta de 'Natural England', el estudio más grande del mundo que recopila datos sobre el contacto semanal de las personas con el mundo natural. No incluía el tiempo que las personas pasaban en sus jardines, ya que esto no se medía. El doctor White explicó que la mitad de las personas consideraban que sus jardines representaban más una tarea que un placer en cualquier caso. Los datos mostraron que dos horas era el umbral para impactos positivos: gastar mucho más que eso en ambientes naturales no parecía tener ningún beneficio adicional.