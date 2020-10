El drama no cesa: se quita la vida una joven de 17 años de Rois que sufrió acoso escolar

Por su parte, las Asociaciones LGTBIAQ de Galicia ya han expresado su apoyo público a la familia de la joven. En un comunicado conjunto de las entidades, estas denuncian que el odio ha vuelto a matar. Nerea se quitó la vida porque no pudo soportar tanto odio, el odio a una persona diferente que no amaba como ellos y ha calificado el hecho no de suicido sino de asesinato social y han arremetido contra los que miran para otro lado en este tipo de caso, o lo que sabiendo lo que ocurre no se posicionan. La familia se desvincula de estas manifestaciones de los colectivos LGTBI. El Concello de Rois transmite sus condolencias a la familia de la joven y asegura que desconocía el acoso escolar que sufrió.