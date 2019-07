Eduardo Gómez será incinerado este lunes en el cementerio de La Almudena

En el año 2000 dio salto a la fama gracias a su papel de Mariano en Aquí no hay quien viva. Entre 2 007 y 2013 dio vida a Maxi en la serie de Telecinco La que se avecina y en 2015 trabajó en la serie de Cuatro Gym Tony.

Su vida personal, en cambio, no fue del todo fácil. Según reveló en Sábado Deluxe, su mujer lo abandonó con una nota y dejándolo a cargo de su hijo recién nacido. "Una mañana me levanté porque el niño estaba llorando, le cogí en brazos y vi la nota de mi mujer en la que me decía que se iba", aseguró entonces. Entre los años 2009 y 2016 mantuvo una relación con Jessica, 37 años menor que él.