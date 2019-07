Muere a los 68 años Eduardo Gómez, actor de 'La que se avecina'

Se nos ha ido este ser maravilloso, metrosexual, pensador y mente fría. Buen viaje, Edu, y gracias por tantos años de risas y de buen rollo. Eres historia de la comedia. Adiós, león. pic.twitter.com/9eUqsxCYMd

No fue hasta los 2000 cuando saltó a la fama por su papel de Mariano en 'Aquí No Hay Quién Viva' , personaje por el que logró el premio a Mejor Actor Secundario de Unión de Actores en 2005.

Sin embargo, la vida personal de Eduardo no fue del todo fácil, en una entrevista que concedió al programa Sábado Deluxe confesó que su mujer le abandonó con una simple nota y dejándole a cargo se su hijo recién nacido, "una mañana me levanté porque el niño estaba llorando, le cogí en brazos y vi la nota de mi mujer en la que me decía que se iba". Desde 2009 a 2016 se le conoció una relación con Jessica, una joven 37 años menor que él.