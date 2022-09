Consejos para la vuelta al colegio sin medidas anticovid, pero con la cuarta dosis pendiente

No podrá aprobar sin embargo la Interterritorial una de las últimas restricciones de la pandemia, la obligatoriedad del uso de mascarilla en el transporte, ya que se trata de una decisión que compete al Consejo de Ministros y no al órgano interterritorial que se reúne este lunes. En la reunión sí se abordarán las nuevas pautas para el inicio de curso aprobadas ya el viernes en la Comisión de Salud Pública, por las que se eliminan las últimas restricciones en los comedores escolares que afectaban al aforo y a la limitación de mezclar distintos grupos, que suponían las únicas medidas vigentes en los centros educativos.

En lugar de que la ventilación sea permanente, se aconseja ahora ventilar varias veces al día, entre clases, adecuando el tiempo a las características del aula, y la limpieza pasa a ser la habitual, de modo que ya no será necesario un refuerzo.

En Canarias, el protocolo aprobado en julio sigue recogiendo la existencia de grupos de convivencia estable o burbuja y, cuando no hay grupo burbuja, se siguen manteniendo distancias de seguridad en algunos espacios, como el comedor, algo que no sucederá en la mayoría de las comunidades. No obstante, ese plan se puede revisar.