Quiere estudiar traducción e interpretación en inglés

Ella dice que nunca se habría esperado sacar una nota como está pero su abuela siempre lo tuvo claro. "Yo le contestaba que eso no le ocurre a la gente normal, como yo. Preparé el examen lo mejor que pude y salí contenta. Mis cálculos estaban en un 13 siendo optimista. Quizás no lo estaba siendo de verdad. Esta noche he soñado que hacía otra vez selectividad, horrible".

En otra charla mantenida con el diario Málaga hoy, reconoce que lo de la traducción no siempre fue una vocación . Empezó el bachillerato científico pero se topó con Biología, Física y Matemáticas. Quería estudiar Medicina pero pronto se dio cuenta no era lo suyo.

Un libro publicado a sus 17 años

Aunque las números de su expediente son enviables, María se siente más cómoda entre letras . "Lo que realmente me apasiona es escribir novelas, pero no hay ninguna carrera para ser escritora" - se lamenta.

La fuerza de voluntad de esta joven malagueña no sólo le ha valido para sacar buenas notas. A sus 17 años, María tiene ya u na novela publicada . Se trata de Beyond un libro que ella misma se autoeditó durante el confinamiento y que forma parte de la saga Black Tears. Aunque recibe algunos ingresos por las ventas del libro, es consciente de lo difícil que es vivir de la escritura y por eso quiere ir a la universidad. Sus inicios en el mundo de la literatura auguran un futuro prometedor.

Con raíces en Escocia y Estados Unidos María escribe sus libros en inglés pero quiere quedarse en Málaga estudiante. "Podría irme a otra ciudad en España pero aquí estoy bien", "Si me ofrecieran una beca en Reino Unido, por ejemplo, me iría, pero no tengo prisa". Con todo un futuro por delante, María comenzará en un par de meses una etapa universitaria en la que no descarta irse de erasmus para ampliar sus horizontes y conocimiento y, por qué no, inspirarse para su próximo libro.