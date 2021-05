Notas de corte 2021: en qué consisten y cuáles son

La nota de corte es la nota más baja de acceso a determinado grado o carrera y coincide con la nota registrada por el último estudiante que ocupó una plaza en ese estudio y universidad. No superarla no significa necesariamente quedarse fuera: es posible que este año la demanda o la oferta de estudios cambie y que más personas puedan acceder a ellos a pesar de contar con una nota más baja. Del mismo modo, a veces superar la nota de corte no nos garantiza estar dentro si vamos algo justos.

Tal y como recuerda la web de formación preparatoria para el acceso universitario Estudia en España, es importante no obsesionarse con la nota de corte, pero también planificar bien nuestra estrategia una vez que la conozcamos para garantizarnos una plaza, incluso aunque no sea la que más deseamos. Es conveniente solicitar plaza en varias universidades teniendo en cuenta tus intereses, la calidad de la enseñanza en cada centro... y no descartar nuestra opción preferida solo porque no alcancemos el mínimo del año anterior. Como mínimo, se recomienda buscar tres alternativas a tu plan principal.