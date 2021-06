¿Puedo hacer la EVAU 2021 si tengo síntomas de coronavirus? ¿Y qué hago si no puedo hacer el examen?

Es una de las preguntas que los estudiantes que tienen que hacer la EVAU se hacen ahora. ¿Qué pasa si tengo síntomas de coronavirus? ¿Qué ocurre si he estado en contacto estrecho con un positivo? El ministerio de Sanidad lo deja claro en sus recomendaciones. Es fundamental no acudir al examen ante situaciones como la presencia de síntomas de COVID-19, haber sido diagnosticado o si no se ha finalizado el periodo de aislamiento domiciliario. Tampoco deben ir al examen las personas que se encuentren en cuarentena por ser contacto estrecho. En estos casos es preciso quedarse en casa y seguir las recomendaciones sanitarias.