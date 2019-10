El Ejército de EEUU estudiará supuestas muestras de material extraterrestre

El ejército de los Estados Unidos ha confirmado que ha firmado un curioso acuerdo de cooperación con la Academia de Artes y Ciencias Hacia las Estrellas (To the Stars Academy or Arts and Sciences o TTSA) fundada por el vocalista y guitarrista de Blink 182 Tom DeLonge para investigar ciertos materiales presuntamente extraterrestres que la organización asegura tener en su poder y que, de verificarse, podrían ser muy valiosos para el ejército estadounidense.