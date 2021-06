Una turba de 13 jóvenes ataca a otro por su condición sexual en un parque de Basauri: "Das asco"

Tiene 13 años. Un grupo de jóvenes comenzaron a insultarle y a decirle que daba asco por su condición sexual. Ocurrió en la zona del parque Bizkotzalde. Le pedían que se fuera. Pero él no se echó atrás y les respondió con valentía. Si les molestaba su presecia podían irse ellos. Lo que no se esperaba era la reacción de una turba furiosa que empezó a agredirle por la espalda. Golpes, puñetazos patadas y empujones. Y no fue uno sino 13 jóvenes los que se sumaron al ataque. Solo pararon cuando le dejaron inconsciente en el suelo. Sangrando por la boca y la nariz".