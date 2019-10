El Chicle se deja barba larga y pelo moreno en la cárcel: su nuevo look se verá en el juicio que arranca el lunes

Es José Enrique Abuín, El Chicle. La última vez que se vio su imagen pública en el juicio por el intento de rapto en Boiro llevaba la barba larga y el pelo moreno en vez del rubio platino que utilizó para el crimen de Diana Quer. El Chicle ya está en la cárcel de Teixiero donde se oculta con pelo largo y con su barba, aislado del resto de reclusos esperando la cuenta atrás para el juicio que empieza el lunes. Quiere pasar desapercibido aunque no lo tendrá nada fácil. El Chicle no tiene ni televisión por lo que no podrá verse convertido de nuevo en uno de los presuntos asesinos más mediáticos del país.