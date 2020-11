Elena Cañizares, la enfermera con covid a la que sus compañeras de piso quieren echar: "No somos apestados"

Elena acaba borrando una denuncia que se ha convertido en trending topic mundial

Analizando los protocolos sanitarios, Elena tiene razón, y sus amigas, no

Las amigas deberían guardar cuarentena de 10 días aunque den negativo y ella quedarse en el piso

El hilo de Elena Cañizares demuestra muchas cosas. La primera que los protocolos no están claros, y lo segundo, que la empatía y la solidaridad a veces palidecen frente al miedo, algo que Elena deja claro, que no es una apestada. Las amigas de Elena reaccionaron mal al saber que su amiga tenía coronavirus. Ellas estaban fuera del piso pero y habían tenido contacto con ella infectada. Al enterarse la dijeron que se fuera con sus padres.

"Tus padres te han criado, te han formado, y tienen el deber de cuidarte. Nosotras no", la comentaban en un hilo que Elena hizo público (algo controvertido legalmente). Elena al final borró el hilo del éxito que ha conmocionado más allá de nuestras fronteras. "No quiero que las insulten. Yo solo quería denunciar mi situación personal y las de otras enfermeras que pueden pasar por la misma situación. Están insultando a gente que se llama así y esa no es mi intención. Acabo de borrar el hilo porque gente de mi pueblo dice que la están acosando". Pero ojo, tenía razón. Otra cosa es divulgar conversaciones privadas en las redes.

En este caso sí que Elena ha cometido un error sobretodo por la vulneración de protección de datos. Más complicado parece un juicio contra el honor o revelación de secretos. Pero el hecho de haber dado datos suficientes de sus compañeras de piso y que estas pueden sufrir acoso hay que tenerlo en cuenta antes de subir conversaciones en las redes y mas con la cantidad de seguidores y el impacto del hilo. Otra cosa es su postura respecto al coronavirus, porque en ese punto tiene toda la razón Elena y sus amigas desconocen los protocolos.

¿Por qué sí debía quedarse en el piso?

Sanidad dice que si has tenido un contacto estrecho si has estado con dicha persona desde 48

horas antes de que inicie síntomas, o desde 48 horas antes de la realización de la prueba diagnóstica en asintomáticos, sin las medidas de protección necesarias no debes desplazarte, en su caso lo ideal sería quedarse en la habitación durante al menos 10 días. "Te debes organizar para no realizar ninguna salida fuera de casa, salvo que sea imprescindible, y en ese caso llevar mascarilla quirúrgica", dice Sanidad, así como restringir al máximo las salidas de la habitación y evitar el contacto con los convivientes.

En ese cuarto debía tener un cubo de basura, teléfono y los productos de higiene necesarios. En su caso, además, la casa contaba con dos baños, lo que hacía más fácil quedarse en el piso. Uno debería haber sido para ella si ninguna otra compañera estaba infectada. No solo eso. Las compañeras tendrán que volver al piso en un vehículo privado porque han estado ya en contacto con la infectada. Y no podrán salir del piso si vuelven. Deberán guardar también diez días de cuarentena.

¿Por qué no debía irse con sus padres?

Y no, Elena no debería irse con sus padres al ser de riesgo (ella reconoce que tienen más de 60 años uno infartado y otro con hipertensión). Sanidad deja claro que la cuidadora o cuidador deberá a ser posible ser una única y que no tenga factores de riesgo para contraer esta enfermedad (enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, inmunodeprimidos, enfermos respiratorios, enfermos con enfermedad renal, enfermedad hepática, embarazadas y ancianos). Utilizará mascarilla quirúrgica sin filtro y se encargará del lavado de ropa y utensilios de comida y superficies de zonas comunes (pomos, interruptores, grifos…) que haya tocado la persona infectada. Realizará un lavado riguroso de manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica.

Al final todo se desbordó, pero la historia de Elena Cañizares, una joven estudiante de Enfermería que denunciaba en redes sociales el trato de sus compañeras de piso tras saber que había dado positivo por coronavirus nos pone ante el espejo. Las redes se volcaron con ella aunque las amenazas a sus compañeras han provocado que Elena lo borre. Lo que queda es una historia que puede que no sea única en España y que nos hace ver que el miedo a la enfermedad a veces no sabe de amistades. Y no solo eso.

Elena ha reconocido a Informativos Telecinco que no se va a ir de piso hasta pasar la cuarentena, comid de resrva tiene par aguantar. Lo hará cuando acabe esta. Ahor recuerda cuando llegó a los 5.000 retuits se tomó un paracetamol e intentó echarme la siesta, pero no pudo. Luego llegaron los nervios. La denuncia se le había ido de las manos. Se puso muy nerviosa. Fue trending Topic y número uno mundial. Demasiado. Tenía likes, muchos apoyos y también haters, pero su historia nos deja varias lecciones. Hasta dónde llega la solidaridad y empatía con unos contagiados que como Elena, arriesgan día a día más allá de aplausos olvidados ya y el poder de las redes.

Así fue la historia

"Ayer me hice la PCR porque estoy estudiante de enfermería y tengo que hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciudad Real donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras de piso se fueron a sus pueblos para el finde. Les informo que me han dado el positivo, me dicen en videollamada que me debería ir a mi pueblo con mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión) para que ellas, cuando acaben la cuarentena que tienen que hacer por haber estado juntas, puedan volver al piso. Les digo que yo no voy a salir de mi habitación, que la rastreadora me ha dicho que no puedo irme a ningún lado, y les digo lo de mis padres".

Elena les dice a sus compañeras que no se va a ir al pueblo con dos personas de alto riesgo y ofrece que la lleven los tuppers con comida a la puerta y, en caso de tener que ir al servicio -en la casa hay dos baños-, iría " desinfectándolo todo después, con doble mascarilla, manos lavadas, etc.". "Tenemos dos baños, somos 4, les digo que iría al baño con -otra vez- doble mascarilla, desinfectandolo todo, etc... En eso Elena tiene razón también sus padres siendo de alto riesgo no pueden cuidarla. Sanidad lo dejan claro. "La persona cuidadora no debe tener factores de riesgo de complicaciones, y debe realizar autovigilancia de los síntomas".

Pero sus compañeras no están por la labor. "Sí te puedes desplazar. Conozco a 80.000 personas que se han contagiado y se han desplazado, así que no te escudes en eso. Estás siendo egoísta y sólo estás mirando por los tuyos, no estás mirando en que hay otras tres personas, que ese piso es igual tuyo que suyo y que porque tú te quedas allí no vamos a poder ir las demás", le responde una compañera.

"Elena tienes coche. Te coges tu coche y te vas. Coges tus cosas, tu coche y te vas a tu casa y no propagas nada. Propagas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas todo el piso. Exactamente lo mismo". A las amigas no les parece razonable que Elena piense más en sus padres que en ella.

"Teniendo en cuenta que en tu casa estarías aislada en una habitación sin ningún tipo de contacto, salvo para abrir la puerta cuando te tengan que dar de comer, pues en ningún momento pondrías en riesgo a tus padres. Sin embargo, en el piso te tienes que mover, hacerte la comida, lavar, etc. Y ahí sí que nos estarías exponiendo a nosotras. Lo que en tu casa no sucedería", le advierte otra compañera. Elena Cañizares responde entonces que tendría que salir a calentarse el tupper ya que ellas no quieren hacer "el esfuerzo" de calentarle un tupper y llevárselo a la puerta. "Y también conozco a mucha gente que están aislados en sus casas y que lo están haciendo, y no les están echando por ser positivo. Y estáis hablando todas sin saber todavía si sois positivo o no", les contesta.

"Elena no es eso. Yo no tengo la necesidad de estar en un piso conviviendo con un covid, que para eso tienes tu casa. Porque tú no tienes que afectar a otras familias teniendo tú casa. Porque si tu no tuvieras donde irte yo soy la primera que te digo que te quedes en el piso, pero es que tú tienes tu casa, como la tenemos todas", continúa otra compañera.

"En cuanto una de nosotras dé negativo y todas estemos de acuerdo en que te vayas te tienes que ir. Somos tres contra una. Es que no hay más. Esto va un poco por votación", le dice una de las compañeras, mientras otra le asevera que "ya está", que "no va a entrar en razón" y le advierte que si dan negativa "ya sabes cuál es nuestra postura, y es que es así". Incluso una de las compañeras asegura que aunque las tres den positivo, Elena Cañizares se debería ir porque "luego cada una va a tardar un tiempo determinado en dar negativo".

De hecho Sanidad ha dejado claro que no todo el mundo podrá salir de casa 10 días después de haber estado en contacto con un positivo por covid, sino que tendrá que cumplirse un requisito fundamental: no haber tenido síntomas de covid en los últimos tres días.